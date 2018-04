Svendborg: En 46-årig mand fra Kværndrup har tilsyneladende ikke forstået budskabet, som beværtningen Kahytten i Frederiksgade har givet ham.

Manden besøgte således stedet lørdag aften på trods af, at han tidligere har fået et påbud mod at komme der på grund af dårlig opførsel. Derfor måtte politiet tilkaldes, forklarer kriminalassistent ved Fyns Politi, Steen Foged.

- Betjentene bliver nødt til at anholde ham for at skabe uro, og han bliver sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, siger han og forklarer, at manden blev taget med på stationen i Odense. (heng)