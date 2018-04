Faaborg: Begge de to nye film i Helios-Teatret i denne uge handler om drenge. Men der hører ligheden også op. Aftenfilmen "Call Me By Your Name" handler om den 17-årige Elio, der forelsker sig hovedkulds i den voksne Oliver, mens weekendens familiefilm, "Wonder", handler om 10-årige Auggie, der er født med et deformt ansigt. Begge film leverer masser af stof til eftertanke.

Det romantiske drama "'Call Me by Your Name", der vises til og med søndag 15. april, følger den 17-årige Elio i 1983. Hen over sommerferien skal farens praktikant, Oliver, bo hos familien i Norditalien. Elio og Oliver udvikler et forhold til hinanden, og det bliver en uforglemmelig tid, der vil ændre deres liv for altid.

Den kritikerroste film vækker mindelser om hypen omkring "Brokeback Mountain", der også handlede om to mænd, der får knyttet et uventet og livslangt bånd imellem sig. Det unge talent Timothée Chalamet, der ses i sin store gennembrudsrolle, som høstede både Oscar- og Golden Globe-nominering, medvirker også i det anmelderroste ungdomsdrama "Lady Bird", der vises i Helios senere på måneden.