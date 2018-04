Faaborg Bordtennisklub

Kampsæsonen i bordtennis går normalt fra oktober til marts, men i Faaborg Bordtennisklub kan man træne hele året - og derved få den absolut bedste sæsonstart.Som det ser ud lige, nu vil Faaborg Bordtennisklub få tilmeldt mindst syv hold til den kommende sæson.Veteran DM 60+ (der normalt spilles over to-tre weekender i henholdsvis Aarhus og København).Faaborg 1 vil spille i Serie 1 (i øvrigt med mulighed for oprykning til Fynsserien, hvor klubben tidligere har spillet).Faaborg 2 vil spille i Serie 2 (der er både et op- og nedrykningsspil efter nytår).Faaborg 3 vil også spille i Serie 2, da de klarede frisag i sidste spillerunde.Faaborg 4 vil spille i Serie 3, da holdet vandt Serie 3 uden at tabe en eneste kamp.Serie 4 (minimum et hold).Ungdom (minimum et ungdomshold).Træningstiderne er mandag, tirsdag (som også er kampdag) onsdag samt fredag eftermiddag, som både er for øvede og motionister.Klubben har en hjemmeside, www.faaborgbordtennisklub.dk og en Facebookgruppe, hvor der løbende bliver informeret internt.Klubbens spillested er annekset i Forum Faaborg.Bordtennis spilles i dag til 11 i hvert sæt. Man server skiftesvis efter to server. Man skal vinde med minimum to bolde, f.eks. 12-10 eller 13-11. Der spilles bedst af fem sæt.I serierækkerne spilles der med tre-mands hold, alle mod alle og en double. Der spilles altså 10 kampe i alt.