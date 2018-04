Faaborg: Den tidligere sognepræst i Faaborg-Diernæs, 76-årige Einar Fog-Nielsen, har igen været flittig i sit lønkammer, og resultatet heraf udkommer tirsdag 17. april i form af bogen "Signede dage - erindringsglimt fra et langt liv i Folkekirkens tjeneste."

Einar Fog-Nielsen var sognepræst i pastoratet i 37 år, fra 1980-2008, og har siden, han gik på pension for hen ved 10 år siden, udgivet tre tidligere bøger, blandt dem "Klokketårnet i Faaborg - købstadens vartegn" fra 2013, som står i mange faaborgenseres bogreoler.

- Den bog, jeg sender frem nu, handler om, hvad jeg som præst har arbejdet med og mødt i gerningen, fortæller han.

Man kan sige, at den tidligere sognepræst har arbejdet med bogen i tre år, og man kan såmænd også med nogen ret sige, at han har arbejdet med den i 46 år, for en væsentlig del af bogen bygger på de dagbogsnotater, Einar Fog-Nielsen startede med at føre i 1972, hvor han fik sit første embede på St. Taastrup Sogn på Midtsjælland.

- Og jeg har 20 stor udklipsbøger med avisreportager fra mit virke, fotografier og andre optegnelser, der giver et godt indblik i, hvad en sognepræst har beskæftiget sig med i tjenesten, tilføjer han.

Målet med bogen er at give læseren et indblik i de kerneydelser, som præsten til enhver tid prøver at levere. Bogen har således kapitler om f.eks. dåb, konfirmation, begravelser, menighedsrådsmøder og husbesøg, og så er der mere anekdotiske fortællinger om årene som præst i St. Taastrup Pastorat og de mange gode år som sognepæst i Faaborg-Diernæs Pastorat.

Bogen er på 200 sider, og den sælges fra 17. april i Bog & Ide Faaborg for 200 kroner. Udgivelsen markeres på dagen med en reception i menighedshuset "Det ny Hospital" ved Faaborg Kirke.