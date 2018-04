Faaborg: "Air on a G" string og "Badinerie" er nogle af komponisten Bachs kompositioner, som blev hits, længe før begrebet overhovedet var opfundet. De stammer fra Bachs fire orkestersuiter, akkurat som andre af hans mange hits fra den tid. Barokorkestret Concerto Copenhagen opfører de fire suiter på én gang ved en sjælden koncert i Faaborg Kirke lørdag 14. april klokken 16.

Concerto Copenhagen har bevist, at de ikke blot er et af de førende ensembler inden for den tidlige musik. De er også et af de mest spændende og innovative barokorkestre i Europa. Originale fortolkninger og en stærk evne til at kommunikere med publikum er blandt orkestrets kendetegn. Den gamle musik revitaliseres og gøres nutidig og relevant.

Til hverdag ledes orkestret af Lars Ulrik Mortensen, der i 2007 modtog Sonnings Musikpris, som en af vor tids største cembalister og barokmusik-dirigenter. Til Bach-koncerten har orkesteret allieret sig med den internationalt anerkendte Alfredo Bernardini, der både spiller obo og leder ensemblet.

Johan Sebastian Bachs fire orkestersuiter er skrevet som hofmusik og blev formentlig til i tiden under J. S. Bachs ansættelse ved hoffet i Köthen. Her skabte han blandt andre Brandenburg-koncerterne og ikke mindst De 4 orkestersuiter.

Progammet på dagen er er J. S. Bach (1685-1750): Fire orkestersuiter:



Suite nr. 4 i D-dur, BWV 1069

Suite nr. 2 i h-mol, BWV 1067

Suite nr. 1 i C-dur, BWV 1066

Suite nr. 3 i D-dur, BWV 1068

Billetter kan købes på Faaborg Turistbureau, Fynsbilletten.dk og ved indgangen. Prisen er 150 kroner.

Koncerten er arrangeret af Faaborg Musikforening i samarbejde med Faaborg Kirke. /EXP.