Guldsmed Duus er en af Faaborgs ældste butikker og runder 110 år på onsdag. Efter 19 års fravær vendte familien Duus atter tilbage, da Mikael og Tanja Duus overtog forretningen i 2009. For dem handler forretningen ikke om at overleve, men om at leve.

- Ved jubilæet sagde jeg til Eva Schaldemose, at nu måtte hun love at kontakte mig, når hun engang skulle på pension. For jeg ville gerne drive forretningen videre, fortæller Mikael.

Men Mikael fulgte stadig Guldsmed Duus sådan lidt fra sidelinjen. Han havde en plan. Interessen for smykker var intakt, og i 2006 fik han et CVR-nummer og begyndte at lave vielsesringe i sin fritid.

Guldsmed Duus Christian Duus åbnede guldsmedeforretning i Faaborg i 1908, dengang i Østergade 21. Kort efter flyttede butikken til Mellemgade 7, hvor den stadig ligger. Efter Christian Duus drev sønnen Axel butikken videre. Siden giftede han sig med Grethe Duus, der fortsatte som ejer, da ægtemanden døde fire år efter brylluppet. Eva og Bendix Schaldemose, købte forretningen i 1990 og drev den indtil 2009. Her kom forretningen tilbage i familien Duus' eje, da Grethe Duus' barnebarn, Mikael Duus, overtog den sammen med sin kone, Tanja Duus. Mikael Duus er 43 år og uddannet inden for økonomi og marketing. Han er ikke fast i butikken, men har fuldtidsjob ved siden af, hvor han arbejder med logistik inden for sø- og luftfragt hos firmaet UPS med kontor i Tåstrup. Tanja Duus er 41 år og uddannet klinikassistent og tandplejer. Hun udgør forretningens faste personale sammen med urmager Søren Henningsen (52) og Birthe Jensen (54). Mikael og Tanja har pigerne Helena (12) og Isabella (14). Pigerne går på Øhavsskolen, og familien bor på Klintevej i Mikaels morfars hus fra 1936.

Mikael elskede at hjælpe til med smykkerne i mormors guldsmedeforretning. Det var dér, drømmen blev født om engang at eje sin egen guldsmedeforretning.

- Det har været et af de store projekter at få urmagerforretningen integreret og indrette urmagerværksted. I dag er der stadig folk, der kommer og spørger, om vi sætter nye batterier i ure, fortæller Mikael Duus.

Der gik ikke så lang tid. Kun et år eller deromkring. Så var Eva og Bendix Schaldemose klar til at stoppe. Og nu var Mikael også klar.

Henne på hjørnet blot 50 meter væk ligger Faaborgs anden guldsmed, Guldsmed Domino.

- Vi ser det som en fordel, at vi er her begge to. Vi forsøger bevidst at have et andet udvalg end dem, og det betyder, at man faktisk kan få alt i Faaborg, og det kan medvirke til, at folk så køber smykker her i byen, siger Mikael.

Mikael og Tanja Duus tror på fremtiden, både for Guldsmed Duus og Faaborg som handelsby.

- Men det er ikke nok bare at åbne butikken 10-17.30. Man skal tænke alternativt og indse, at det er nye tider. Vi skal være anderledes i forhold til de store og netbutikkerne. Vi skal tilbyde noget, som de ikke kan i forhold til service og tryghed, siger Mikael.

- For eksempel at få taget ringmål til vielsesringe. Det er en fordel at kunne få det gjort her i butikken, nævner Tanja.

- Der er masser af kopivarer på nettet. Hvis man køber et smykke her hos os med 14 karat guld, så ved man, at det holder 14 karat. Det giver en anden tryghed, tilføjer Mikael.

- Guldsmed Duus er vores hjerteblod. Der er så meget historie og baggrund bagved. Vi åbner ikke butikken hver morgen for at overleve, men for at leve.

Onsdag 11. april kan Guldsmed Duus fejre 110-års jubilæum. I dagens anledning er der 20 procent rabat på alt i butikken.