Svendborg: En politipatrulje blev natten mellem fredag og lørdag kaldt ud til en adresse på Skt. Jørgens Vej, hvor der er anmeldt husspektakler mellem en mand og en kvinde.

For at få ro på stedet vælger betjentene at bortvise manden, men den beslutning var han øjensynligt ikke tilfreds med. Han bliver nemlig aggressiv overfor betjentene og råber fornærmelser efter dem. Patruljen havde derfor ingen andre muligheder end at anholde manden og tage ham med på stationen i Odense.

Her stopper det dog ikke, forklarer kriminalassistent ved Fyns Politi, Steen Foged.

- På stationen i Odense fortsætter han sine udtalelser og siger blandt andet "fuck jer", "fucking snotkasser", "fucking idioter" og "fede svin". Det står han og råber, og derfor bliver han selvfølgelig sigtet for fornærmende tiltale mod polititjeneste, siger Steen Foged.

Manden er fra Svendborg og 44 år, oplyser politiet. (heng)