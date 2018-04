Fødselsdag

På trods af at Edel Jochumsen denne uge kan fejre sin 85 års fødselsdag, er hun aktiv i noget, der ligner et fuldtidsarbejde i Fælleshuset Det Gamle Posthus i Ringe. Her mødte hun også sin forlovede, som hun vil giftes med, når hun fylder 100 år.

Ringe: Egentlig skulle hun bare finde et lokale til sin fødselsdagsfest for 12 år siden, men det førte til store forandringer i Edel Jochumsens liv. - Jeg skulle holde min 73 års fødselsdag, men med seks børn kunne vi ikke være i lejligheden, så jeg ville leje Fælleshuset. Der var så én heroppe, der spurgte, om jeg havde lyst til at hjælpe til i huset, men det vidste jeg ikke rigtigt. Så sagde kassereren, da jeg skulle skrive under på lejekontrakten, at jeg ikke kunne få lov at leje huset, med mindre jeg lovede at hjælpe til i huset, siger Edel Jochumsen og griner. “ Jeg har lovet ham, at hvis jeg bliver 100 år, så skal vi giftes Edel Jochumsen Fælleshuset blev lejet, og næsten samtidig valgte Edel at deltage som frivillig i huset. Men ikke nok med det. - Senere hen blev jeg også forlovet med Henning Vestergaard, der var kassereren, siger Edel med et smil og forklarer, at hun egentlig ikke havde til hensigt at blive gift. - Jeg har altid sagt, at jeg har været gift én gang og har holdt guldbryllup, så jeg skal ikke giftes igen, siger hun. Men hendes forlovede gav ikke op så let. - Jeg har lovet ham, at hvis jeg bliver 100 år, så skal vi giftes, siger hun med et lille grin.

Seks børn i det lille træhus

Edel blev født 13. april 1933 på Nyborg-egnen og blev gift, da hun var 18 år. Sammen med sin nu afdøde mand flyttede hun i 1954 til Sdr. Højrup. - Jeg ventede mit første barn, og vi boede på hovedvejen i "Det lille træhus", som det blev kaldt. Vi fik seks børn, som jeg tog mig af derhjemme, men fra 1986 til 2000 havde jeg Sdr. Højrup forsamlingshus, og det var 14 gode år, siger hun. I 2005 flyttede hun med sin mand til en lejlighed i Ringe. - Min mand var blevet syg, men heldigvis skulle jeg ikke flytte alene, og han nåede at få to gode år her, inden han døde, siger hun.

Fuldtids frivillig