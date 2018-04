Kerteminde: Så er det snart tid igen til møde i Nef Fonden, der den 30. april holder et ordinært repræsentantskabsmøde. Her skal repræsentanterne blandt andet orienteres om den investering til 100 millioner kroner, som fonden søsatte for bare under et år siden. Den millionstore investering skyldes, at regeringen fremsatte et krav om, at alle elforbrugere skulle være omfattet af fjernaflæsning i 2020.

- Fjernaflæsning betyder, at vi time for time aflæser måleren og sender den til en database, fortæller Niels Mertz Rasmussen, der er bestyrelsesformand i Nef Fonden.

Fjernaflæsningen er kun en del af den store investering, som også byder på fibernet

- Vi investerer også i overførsel af data i fibernettet, så det er to investeringer, der bliver kørt i en pulje. Vi har den holdning, at fiber er den bedste måde at overføre aflæsningsdata på. Det er hurtigst og sikrest, og den måde vi kan aflæse flest data på.

Men det er ikke alle kunder hos Nef Fonden, der har fibernet. Derfor må fonden bruge to aflæsningssystemer, fortæller Niels Mertz Rasmussen.

- Selve aflæsningen er ens. Der er kun forskel i måde, vi overfører data, fortæller Niels Mertz Rasmussen, som vil orientere fremgangen i projektet til repræsentantskabsmødet sidst i april. (Søe)