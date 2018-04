Musik

Fredericia: Når Kira Skov giver koncert i Tøjhuset, bliver det en personlig og hjerteknusende stund. Kira Skov har skrevet en række personlige sange om sit tab, og hun har på sin rejse gennem sorgens land fundet trøst og inspiration i Den tibetanske døde bog og hos digtere og forfattere som Rilke, Walt Whitman, Marilynne Robinsson og Naja Marie Aidt.

Kira Skov mistede sin mand og musikalske partner, Nicolai Munch-Hansen, sidste år, og midt i den tunge sorg begyndte Kira Skov at komponere og skrive. Det er blevet til det nye album "The Echo of You", der udkom 16. april.

Det musikalske univers udfolder sig i intime rammer med sparsom instrumentering. Det er sange med historiefortællingen i centrum, og anmelderne sammenligner stilen med Leonard Cohen, Joni Mitchell, Towns Van Zandt, Nick Cave og P.J. Harvey.

Kira Skov giver koncert i Tøjhuset torsdag 12. april kl. 20.

Der er entre til koncerten.