Fredericia: For 20. gang kan bikere af alle slags mødes til et brag af fest, når Carsten Bøttern inviterer til messen "Forever 2 Wheels" i Messe C Fredericia, lørdag 14. april.

- Jeg er både stolt og taknemmelig over, at vi kan slå dørene op for 20. gang. Den første gang var i januar 1999, hvor standplanen blev lavet på ternet papir, og hvor jeg med familie og venners hjælp fik pyntet lidt op på den tomme hal. Jeg havde lånt et stereoanlæg i den lokale radio/tv-forretning, hvis der nu skulle blive stille - men 800 mennesker valfartede til Fredericia, og der blev alt andet end stille, husker Carsten Bøttern.

Han glæder sig til at markere jubilæet med en dag, hvor feststemte og forårskåde MC-entusiaster samles, og hvor 2018-sæsonen sparkes i gang med manér. Som altid er der masser af både nye og brugte motorcykler på programmet - custom bikes, sportsmaskiner, "café-racere", airbrush-malede cykler med videre. - Der er masser af de velkendte udstillere, hvoraf flere har været med næsten fra starten. Og de byder blandt andet på lækre MC'ere, værktøj, reservedele samt gejl og bling til både chauffører og deres cykler, konstaterer arrangøren.

Dagen byder også på bodypaint med Paint Killers fra Tyskland. Og der er masser af musik, blandt andet med guitaristen Ashley Mulford, som er et kendt og skattet indslag på arrangementet. Om aftenen bliver der også god mulighed for at ryste vinteren af sig, når to lokale klubber, MC Chaufførerne og Fredericia Harley-Davidson Club, holder fest./EXP