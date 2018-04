byliv

Hen over sommeren får Fredericia besøg af i alt seks bands, der spiller fra kl. 11.45 til 12.30. Publikum får lejlighed til at få en snak og måske et foto af kunstneren over en kop kaffe, inden de ruller videre i den lille miljøvenlige tour-vogn, som de drager Danmark rundt i.

Andre bands på scenen er Sussi & Leo, bakkesangerinden Anette Oxenbøll, Nice Little Penguins, Fede Finn & Funny Boyz, og Kalles store Trommeshow slutter denne sæson med gratis lørdagsunderholdning på Rådhuspladsen lørdag den 15. september.

Som by og eventkoordinator Karina Wærenskjold-Thisen udtrykker det, vil der være noget for enhver smag og enhver alder.