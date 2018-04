Både Langelandsbroen, den gamle og den Ny Lillebæltsbro (billedet) skal i de kommende måneder repareres for blandt andet revner i betonen. Den gamle bro over Lillebælt bliver helt spærret for biltrafik fra 22. maj og 20 uger frem, men Vejdirektoratet forventer, at de øvrige broarbejder kan gennemføres uden store gener for trafikanterne. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen