- Når menneskesynet er gået skævt

Anbringelser skal i min optik ikke bruges som en løsning - men kun anvendes som nødløsning - og kun i relativt få reelt grelle sager. En anbringelse er dybt traumatiserende og bør kun finde sted i meget få sager - hvor det reelt er sådan, at traumerne og skaderne ved at blive i hjemmet, er større.

Mange politikere debatterer i øjeblikket om det faktum, at udgifterne til plejefamilier m.m. er blevet for høje - samtidigt med at der er stigende forståelse for, at der er behov for at indføre ordentlige løn og ansættelsesvilkår på området.

Der debatteres om, hvordan man både styrer udgifterne og sikrer plejefamilier en ordentlig løn, og det debatteres, hvordan man bedre sikrer kontinuitet i de udsatte og sårbare børn og unges opvækst, herunder i forbindelse med anbringelse udenfor hjemmet.

Desværre synes mange at være blinde for det faktum, at alt for mange børn og unge anbringes i stedet for, at de og deres forældre tilbydes rettidige og kvalificerede indsatser og støtte i hjemmet. Den kontinuitet, langt de fleste børn og unge har brug for, ikke bare i opvæksten, men for livet, er tæt forbundet med at være en del af deres forældres hverdag og kontakten til den øvrige familie.

Problemet er, at man mange steder i kommunerne ganske enkelt ikke er dygtige nok, og at kulturen og menneskesynet er gået skævt på en måde, så personlige synsninger og fordomme tilsat en bekymrende nulfejlskultur, desværre ofte fører til at sagerne kører helt i hegnet og ender med fejlanbringelser og knuste børneskæbner, som både kunne og burde have været undgået.

Der skal være langt færre anbringelser og langt mere helhedsorienteret og rettidig indsats og hjælp til i hjemmet. Når der i de relativt få reelt grelle sager, reelt er årsag til, at der skal anbringes, skal det være kvalificeret og selvfølgeligt skal det sikres at barnet/ den unge inddrages og lyttes til, samtidigt med at man sikrer kontakten og tilknytningen til forældre og den øvrige biologiske familie. Socialrådgiverne skal autoriseres og dermed sikres ret til og ansvar for at udføre et fagligt forsvarligt, helhedsorienteret og professionelt arbejde.

At der kommer langt færre anbringelser, vil selvsagt føre til, at udgifterne til plejefamilier reduceres markant, hvilket igen vil føre til, at de plejefamilier, som der reelt er behov for, vil kunne tilbydes tilfredsstillende og gode løn - og ansættelsesvilkår.

En ren win win situation for alle parter, som burde ligge lige for, hvis man som politiker har blot er minimum af indsigt i og viden om, hvordan det reelt ser ud på børne- familie og anbringelsesområdet i Danmark og ønsker at få rettet op.