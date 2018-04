Digital sundhed. Borgere skal mødes på deres egne præmisser

På seneste møde i regionens digitaliseringsudvalg blev udvalgets medlemmer præsenteret for strategi for digital sundhed 2018-2022. Selv om punktet kun var til orientering, blev der på udvalgsmødet drøftet behov for at sikre, at der tages hånd om borgere, som ikke kan anvende de teknologiske løsninger. Strategi for digital sundhed blev lanceret i starten af året af regeringen, Danske Regioner og KL. Hovedformålet med strategien er, at den videre digitalisering af sundhedsvæsenet skal fortsætte, og at den skal sikre bedre sammenhæng i behandlingen i samarbejdet mellem hospitaler, kommuner, praksissektor (praktiserende læger) og andre offentlige og private aktører. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at digitaliseringen af vores sundhedsvæsen også er økonomisk motiveret: seneste statistiske tal forudsætter, at der i de næste 30 år forventes, at andelen af borgere over 74 år vil fordobles i Danmark. Også livstilssygdomme med kronisk karakter (f.eks. diabetes type 2) vil stige voldsomt i de kommende år, vi vil også blive mere og mere multisyge.

Digital sundhed skal derfor helt klart gøre hverdagen for patienter mere effektivt, og samtidig skal sundhedsvæsenets ressourcer udnyttes bedre. Der er mange borgere, som uden tvivl vil have glæde af flere digitale muligheder i mødet med sundhedsvæsenet. Men det er også vigtigt at huske, at der stadig er en del borgere (f.eks. pensionister), som er med på den digitale vogn, men det er mere omstændighederne end egen fri vilje.

Det er en kendsgerning, at flere ældre på det sidste er blevet mere internetkyndige. Men det kan også være relevant at spørge, om denne slags brugere er blevet fortrolige med internettet i den grad, at de f.eks. kan hente apps som led i genoptræningsforløb eller i almen praksis. For ikke at nævne udfordringerne med opdateringer af programmer/maskiner (f.eks. smartphones/tablets), som meget mere rutinerende brugere kan få "sjovt" med.

Det er heller ikke ret sjældent, at vi hører om bøvl fra de forskellige systemer, som ikke vil integreres i hinanden, som ikke vil tale med hinanden osv. Til stor irritation både til fagfolk og almindelige brugere.

Det er utrolig vigtigt, at digital sundhed fungerer på en overskuelig og brugervenlig måde, hvor borgeren føler sig godt tilpas. Der er stadigvæk relativt få erfaringer med mere selvbetjening fra borgeren ved at bruge oplysninger indsamlet af borgeren selv og med eget udstyr. Men dét vi ved er, at den teknologiske leverance skal fungere eksemplarisk - især når det handler om tryghed og sikkerhed.

Den digitale sundhed er kommet for at blive. Og der er reelt ikke noget alternativ til et øget digitalt samarbejde inden for sundhedsområdet. Især når vi ved, at der bliver flere og flere patienter, der skal nås. Men det er også vigtigt, at overgangen til den nye digitale sundhedsvirkelighed bliver smertefrit som overhovedet muligt.

Erfaringerne med brug af Digital Post er overvejende gode - for den del af befolkningen, som er erhvervsaktiv. Også her har mange af vores ældre medborgere taget de nye digitale muligheder/løsninger til sig. Men det må også respekteres, at der er nogle borgere, som af forskellige grunde ikke er med. Det kan være ældre mennesker, yngre pensionister eller folk uden for arbejdsmarkedet, som har en anden erfaring med at bruge digitale tjenester. I den nye digitale strategi vil borgeren være en aktiv partner, som skal mødes på egne præmisser, men det er vigtigt at huske, at der også er nogle andre, mindre digitale borgere, som også har behov for at blive mødt - på deres egne præmisser.