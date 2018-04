Ærø: Det lykkedes Kræftens Bekæmpelse på Ærø at samle flere penge ind i år sammenlignet med sidste år. 56 ærøboer var søndag den 8. april ude med indsamlingsbøssen for at give deres bidrag til at stoppe folkesygdommen kræft. Borgerne i Ærø Kommune donerede i alt 64.126,50 kroner, og det er i alt 1.652,50 mere end sidste år.

Det vækker glæde hos Lone Foght, formand for Kræftens Bekæmpelses på Ærø.

- Vi er blevet meget, meget positivt modtaget, siger Lone Foght, der er stolt af, at Ærø har 827 medlemmer af Kræftens Bekæmpelse.

På landsplan samlede Kræftens Bekæmpelse mindre ind end sidste år. Lone Foght frygtede, at tendensen også ville være gældende på Ærø.

- Der er så mange forskellige, der samler ind. Sidste år oplevede vi folk sige: "Hvem er I nu? Hvad vil I?" Men det oplevede indsamlerne ikke på samme måde i år.

I år går 61 procent af pengene til forskning, 20 procent til patientstøtte, 16 procent til oplysning og 3 procent til administration.

Der er på landsplan 35.000 nye tilfælde af kræft om året, mens 285.000 er berørt af kræft lige nu. (RASHE)