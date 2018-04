Mens de sidste skolebørn hastede mod Hunderupskolen, sænkede stilheden sig mandag morgen over det gamle kaserneområde på Søndre Boulevard.

For 78 år siden tromlede den tyske hær ind over grænsen i Sønderjylland og mødte kun kortvarig, men indædt modstand af soldater, der slet ikke var udrustet til at tage kampen op. Og mens 9. april 1940 for langt de fleste i dag blot er en spillefilm og nogle sider i historiebøgerne, så er dagen stadig helt speciel for 98-årige Ole Bjørnsen fra Odense.

Seks fynske døde Kampene i Sønderjylland mellem 4. bataljon fra Odense og tyskerne 9. april 1940 kostede seks fynske soldater livet:



Karl Gunnar Jørgensen fra Søllested, der faldt ved Lundtoftebjerg.



Sergent Carl Henrik Vous fra Humble, der faldt ved Hokkerup.



Bjarne Christian Poulsen fra Middelfart, der faldt ved Bjergskoven.Poul Søgaard fra Dalum, der faldt ved Bredevad.Peter Jørgen Andersen fra Vissenbjerg, der faldt ved Bredevad.Frode Gunnar Kristian Nielsen fra Odense, der faldt ved Sdr. Hostrup.I alt kostede 9. april 16 danske liv, og 21 blev såret. Tre grænsegendarmer, 11 soldater og to piloter.Det tyske tabstal er aldrig blev offentliggjort, men det skønnes at have været omkring 200.

Som sidste nulevende fynske veteran fra 4. bataljon, der var involveret i de hårdeste kampe, var han mandag morgen klar på kasernen. For han bliver ved, til han ikke er her mere.

- Nu så jeg filmen (9. april, red.) forleden, og det var altså ikke helt sådan, det var, som han forklarede fremmødte.

Han og de andre tog al den ammunition, de kunne proppe i lommerne, spændte hjelmene og kørte på cykel ud til deres position ved Rønshoved nord for Flensborg, hvor de skulle forsvare en vej.

Mens dagen endte med at koste seks af fynske soldater livet andre steder i det sønderjyske, blev 9. april ganske udramatisk for Ole Bjørnsen. Tyskerne valgte at køre en anden vej i deres kamp for at nå så hurtigt frem mod Aalborg som muligt. Flyvepladsen her skulle bruges til det endelige mål: Besættelsen af Norge.

Bortset fra overflyvning af et tysk fly så han aldrig noget til besættelsesstyrkerne, før han og kammeraterne blev kaldt tilbage mod Sønderborg. Dagen efter blev de sendt tilbage til kasernen i Odense, og så var krigen forbi for hans vedkommende.

Men 9. april brændte sig ind i hans bevidsthed. For det er hans egen historie.

Og en fynsk historie, som Fyns Militærhistoriske Museum og Hjemmeværnsdistrikt Fyn mandag sørgede for, at vi ikke skal glemme.

78 år efter.