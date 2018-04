Ole Rosenstand Svidt har siden 1997 været tilknyttet Gaffa, Danmarks største og ældste musikmagasin, hvor han i dag er redaktionssekretær. Han er også romanforfatter, og hans to erhverv mødes i den satiriske musikbranchekrimi Det bliver et nej tak herfra, der udkom i 2016.

I forfatterforedraget på Svendborg Bibliotek fortæller han om romanen, han selv beskriver som en satirisk krimi. Handlingen udspiller sig i en verden, hvor pengene er små, egoerne store, og alle drømmer om 15 minutters berømmelse - eller lidt mere.

I forbindelse med udgivelsen udtalte han:

- Jeg er udmærket klar over, at jeg selv er en del af det, jeg kritiserer, og jeg har ingen planer om at forlade hverken musikbranchen eller medieverdenen. Det skader dog ikke med lidt konstruktiv kritik og så håber jeg, humoren kan få de skarpe kommentarer til at glide ned.

Efter foredraget lover Ole Rosenstand Svidt publikum et udsnit af sine mange anekdoter, opsamlet gennem et langt liv, i den musikbranche han både elsker og hader. /EXP