Assens: Det var arkitektegnede møbler, gerningsmanden eller -mændene gik efter, da de i løbet af weekenden brød ind i en villa på Kragsbjergvej i Assens, og de må have haft et større køretøj med sig for at komme derfra med udbyttet.

Adgangsvejen til villaen blev ifølge Fyns politi at knuse en rude, herefter har de taget for sig af seks spisestuestole, samt et eksemplar af henholdsvis Ægget og Svanen, alle tegnet af Arne Jacobsen.