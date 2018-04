Aarup: En ukendt gerningsmand gik systematisk til værks, da han mandag klokken 3.52 opsøgte en ejendom i Bredgade i Aarup. Et kontor, en klinik og en lægekonsultation på hver sin etage har anmeldt indbrud, men foreløbig ser det kun ud til, at tyven fik noget med sig fra kontoret. Herfra meldes om tyveri af to bærebare Mac-computere og et beløb i kontanter.

Alle tre steder har adgangsvejen været en opbrudt dør, men fra de andre to adresser er der altså ifølge Fyns Politi foreløbig ikke melding om, at noget mangler.