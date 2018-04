Midlerne til byggeriet stammer blandt andet fra Fonden for Fynske Bank, der har doneret 100.000 kroner til projektet, samt fra Grethe og Sigurd Pedersens Fond, hvorfra der også er givet et større femcifret beløb. Resten af beløbet kommer fra et par anonyme givere, og endelig har Barløseborg Golfklub selv spædet til.

- Når vi står her og kigger på denne lette halvtagsbygning, vil de fleste nok mene, at sådan en kan bygges på otte dage, og det tog da heller ikke meget længere tid med selve opstillingen og montagen af bygningen. Men når vi tager planlægningsprocessen og fundraisingen med i betragtning, er der faktisk gået halvandet år, siden vi startede projektet op, fortalte Barløseborg Golfklubs formand Arne Jakobsen, Assens.

Indvielsen af den nye driving range betyder, at Barløseborg Golfklub nu kan tilbyde vores 500 medlemmer og 3-4000 årlige gæster nogle gode og tidssvarende træningsfaciliteter, uanset hvordan vejret er. Arne Jakobsen, formand for Barløseborg Golfklub

Barløse: Medlemmerne i Barløseborg Golfklub og Barløseborg Golfbanes gæster har nu fået endnu bedre muligheder for at forbedre deres golfspil.

Det var borgmester Søren Steen Andersen, der klippede den traditionelle røde snor ved indvielsen, og borgmesteren tog som den første fat i en golfkølle og slog med god tyngde og elegance en bold ud på greenen fra en af udslagspladserne.

Søren Steen Andersen fortalte forsamlingen, at han ikke turde kaste sig over golfspillet endnu, fordi han har erfaret, at mange golfspillere hurtigt bliver så glade for sporten, at de bruger meget af deres tid på banen.

Ved siden af den nye bygning havde Søren Lund slået sig ned med sin grill og ristede pølser. Søren Lund overtog for nylig forpagtningen af golfbanens restaurant Tee Time Café & Restaurant.

Barløseborg Golfbane er etableret af Niels Haustrup og taget i brug for 12 år siden på proprietærgården Barløseborgs jorder, og golfanlægget består i dag af en 18-huls bane samt en 9-huls bane, der benyttes til play and pay.