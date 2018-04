Gammelheder

I dag: ... er det 32 år siden, Fyens Stiftstidende A/S holdt generalforsamling. Et flot foto af Lillebæltsbroen prydede forsiden af årsregnskabet - og det var der en god grund til. Det odenseanske bladhus var nemlig året tidligere "gået over Vestbredden" og ind på de jyske matrikler og havde oprettet en redaktion for Morgenposten i Fredericia, så jyderne i Trekantområdet nu også kunne nyde godt af en lokal søndagsavis med en Lillebælt-sektion, der indeholdt stof fra begge sider af bæltet.

I den jyske bladverden så man med skepsis på det fynske indtog, men formanden for moderselskabet, professor Jørn Henrik Petersen, kunne berette, at bladet allerede havde 5000 abonnenter i Jylland. Formanden mindede imidlertid ved samme lejlighed om et kendt engelsk ordsprog: "Ingenting kan slå fejl som succés".

Omkring 160 Fyens Stiftstidende-medarbejdere havde i årets løb været på skolebænken for at lære at betjene de nye skærmterminaler. (SP)