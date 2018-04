Velkommen på Bagsiden

- Hej bagsidedrenge. Det skilt, I har afbildet i avisen står jo i Jylland. I hvert fald har højspændingsmasterne i baggrunden aldrig stået på Fyn ... men måske er det ikke kun byskiltene fra Snave, der bliver stjålet, skriver Jens V. Pedersen, Årslev. Han har været så lusket at nærstudere det billede, der illustrerede Broken News i lørdags om et nyt, brunt motorvejsskilt til romkuglemekkaet i Nørre Aaby.

Lad os slå fast med det samme, at Bagsidedrengene ikke har stjålet noget skilt. Så lille en ugerning er langt under vores standard. Vi har derimod stjålet hele det landskab, man kan se rundt om skiltet. Det er et arkivbillede af et stykke - formentlig jysk - motorvej. Så vær opmærksomme, når I kører på jyske motorveje: Der kan mangle nogle hundrede meter. (hafa)