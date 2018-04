kultur

Musicalstjerne fra Fredericia kan gøre sig på de helt store scener, mener anmelder efter "Prince of Egypt". Forestillingen får ros, men når ikke Fredericia Teaters tidligere højder, lyder det i forskellige medier.

Fredericia: Én stærk præstation fremhæves flere steder i mediernes anmeldelser af Fredericia Teaters "Prince of Egypt". Det er Diluckshan Jeyaratnam, der er i rollen som Moses begejstrer med en "suveræn" vokal, som en anmelder skriver. Generelt er der ros til forestillingen, der dog - ifølge anmelderne - ikke når samme niveau, som Fredericia Teater tidligere har præsteret. I Jyllands-Posten uddeler anmelder Henrik Lyding fire ud af seks mulige stjerner til "Prince of Egypt", der kaldes "imponerende". Men der er forbehold. - "Prinsen af Ægypten" savner, både som musical betragtet og som opsætning, dét helt spektakulære, vi havde håbet og forventet oven på succesbraget med "Klokkeren". Anmelderen kalder sceneopsætningen for spag - men roser til gengæld koreografien for at være frisk og original. Desuden er der ifølge Henrik Lyding mange gode sangpræstationer. - Heldigvis er scenen spækket med gode sangere. I front Diluckshan Jeyararatnam - frisk fra Musicalakademiet i Fredericia - med smuk klang og flot båret stemme som Moses. I Fredericia Dagblad skriver Nana Hanghøj følgende i en anmeldelse efter forestillingen: - Dans eller sang kan næppe udføres bedre, og i sekvenser er teatrets scenografiske kunnen med til at forsyne opsætningen med den tredje dimension, som med eksempelvis "Klokkeren fra Notre Dame" nærmest er blevet et varemærke, skriver hun og tilføjer: - Uagtet fantastiske præstationer fra sangere og dansere er det ikke nok til at strø alle seks stjerner efter verdenspremieren, som herfra udløser fem stjerner - med kæmpe ros til det samlede team for at kaste sig ud i opgaven med at omsætte en tegnefilm og en af bibelhistoriens største fortællinger til to timers intens og gribende musical.

Broadway eller West End

Politikens anmelder Henrik Bo drysser fire ud af seks mulige hjerter til forestillingen, som kaldes en "Flot, men lang ørkenvandring". Politikens anmelder mener ikke, forestillingen lever helt op til den høje standard, man er blevet vant til fra Fredericia Teater. - Hele første akt forekommer som en lang optakt, og anden akt mangler substans. Det er som et måltid bestående af først lutter opulente hors d'ouevrer og siden en dessert, man ikke orker at spise til ende. Hovedretten mangler, og derfor sidder man tilbage med en fornemmelse af, at det her kunne have været helt fantastisk, men ikke for alvor kom op at ringe, skriver Henrik Palle. Politiken-anmelderen roser forestillingens dansere, og fremhæver hovedrolleindhaverne Jason Gotay, Nadia Abrahams og Diluckshan Jeyaratnam. Især sidstnævntes præstation som Moses fremhæves. - Ham kunne de såmænd godt smide direkte ind på scenen i Broadway- eller West End-versionen af showet, skriver Henrik Palle.

Særdeles lovende