Jeg har en formodning om, at de fleste mennesker vil give mig ret i, at det er menneskeligt at fejle. Ja, sågar kommunen, men dén burde vel også være den første til at erkende menneskelige fejl med alle dem, dens medarbejdere begår.

Hver gang fejl af forskellig art kommer frem i offentligheden, er der altid én eller anden direktør eller tilsvarende for forvaltningen, som får meget travlt med at forklare, der udelukkende har været tale om en menneskelig fejl, der vil blive rettet op på. Men konsekvens i form af fyring eller løntræk hos de ansvarlige medarbejdere er der ikke tale om. De kan uændret fortsætte i deres gode, vellønnede job.

Samme tolerance kan man bestemt ikke sige, der udvises overfor kontanthjælpsmodtagere, der begår menneskelige fejl ved at afkrydse eksempelvis et enkelt forkert felt i jobloggen. Næh, her skal vedkommende sanktioneres med 1400 kroner netto, selvom pågældende i forvejen er ramt af kontanthjælpsloft eller 225 timers reglen. Kontanthjælpsmodtagere kan åbenbart aldrig få for lidt i hjælp, kun for meget.

Jeg kan konkludere, at det for kommunens medarbejdere er menneskeligt at fejle gang på gang uden nogen form for konsekvens, hvorimod kontanthjælpsmodtagere ikke kan begå menneskelige fejl og derfor skal straffes økonomisk.

Hvad er det dog for et menneskesyn at have, og det ovenikøbet af en SF'er, Brian Dybro, som arbejdsmarkedsrådmand.