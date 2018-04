Krogsbølle: Omkring 520 gæster lagde søndag vejen forbi Krogsbølle Hallen i forbindelse med det årlige loppemarked i landsbyen, og det var cirka 100 flere end sidste år, oplyser Grethe Sørensen, som sidder i loppemarkedets udvalg.

Også det samlede resultat ser i år ganske fornuftigt ud for loppemarkedet, der nu er afholdt for 34. gang.

- 44166 kroner er vi på lige nu, og det er vi godt tilfredse med. Men da vi også er begyndt at bruge Mobilepay, er det med forbehold for ændringer, da vi ikke har fået gjort det regnskab helt op endnu, siger Grethe Sørensen.

Mere end 100 lokale frivillige knokler i løbet af året med at indsamle gamle møbler, cykler, bøger, porcelæn og meget mere, så Krogsbølle Gymnastik & Idrætsforening kan sende penge videre til underforeningerne for fodbold, håndbold, gymnastik og badminton.

Det koster 20 kroner i entre at få lov til at komme ind i hallen, hvor det altså er muligt at købe alverdens form for lopper i standene. Derudover sælges pølser, kage, sodavand eller øl.

Når dagen er overstået inviteres alle de frivillige op i cafeteriet til fællesspisning, og det plejer at være en særdeles hyggelig sammenkomst.