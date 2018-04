Præsident Trump truer med at forlade atomaftale med Iran. Vi svarer igen, advarer Irans præsident.

Irans præsident, Hassan Rouhani, siger, at USA vil fortryde det, hvis det bryder med den atomaftale, som en række stormagter har indgået med Iran.

Han siger, at Iran vil svare igen inden for en uge.

- Vi vil ikke være de første til at bryde aftalen. Men de skal bestemt vide, at de vil fortryde det, hvis de bryder den, siger Rouhani.

Præsident Donald Trump har truet med at trække USA ud af aftalen i næste måned og genindføre sanktioner mod Iran fra 12. maj.

- Vi er meget mere forberedt, end de tror, og de vil se, at hvis de bryder denne aftale, så vil de inden for en uge, ja mindre end en uge, få resultatet at se, siger Rouhani på en konference om atomteknologi i Teheran.

Rouhani afviser truslerne og fremhæver, at atomaftalen har vist sig stærk.

- Det er 15 måneder siden, at denne gentleman, som kom til magten i Amerika, fremsatte påstande, og der har været mange op- og nedture i hans kommentarer og hans opførsel.

- Men grundlaget for JCPOA (atomaftalen red.) har været nok så stærkt under disse 15 måneder under pres. Strukturen er forblevet solid, konstaterer han.

De øvrige underskrivere på at atomaftalen er Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Rusland, Kina og EU.

De har alle sagt, at aftalen står ved magt.

Med aftalen fra 2015 indvilgede Iran i at stoppe eller begrænse dele af sit atomprogram, som kunne bidrage til udviklingen af atomvåben.

Til gengæld blev internationale sanktioner mod Iran ophævet.