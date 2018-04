Kaffe

- Undskyld, hvis vi sænker trafikken med vores lille Tuk Tuk knallert, siger brødrene Jonas og Mads Klindt på forhånd.De to brødre har investeret i en Tuk Tuk, som de har installeret med en espresso maskine, og sammen har de startet virksomheden Koffiboys. - Koffiboys er blevet til, efter vi var på en rejse sammen i Australien, siger Mads Klindt.- Her kørte vi rundt i en van, sammen med et par gode venner. Bilen var indrettet med en klap bagi, som vi kunne slå ned, når vi gjorde holdt, fordi vi var kaffe tørstige. Da de to brødre, som også betegner sig som hinandens bedste venner, kom hjem til Danmark, fik de idéen til at kører rundt i Odense og sælge kaffe.

- Koffiboys er et fælles projekt, som blandt andet er blevet til, fordi vi elsker at komme ud blandt andre mennesker. Så vores plan er, at vi hver dag opsøger de områder i byen, hvor der sker en masse. Vi vil opfordre vores kunder til at følge os på både instagram og facebook, for her vil vi oplyse, hvor vi er i byen, siger Jonas Klindt.

Koffiboys tilbyder økologisk kaffe. Bønnerne er fra Honduras og Etiopien og ristet på Fyn af Holy Bean.- Det var vigtigt for os, at det vi serverer for vores kunder, er god kaffe. Derfor har vi valgt økologisk kaffe, og vi serverer den i komposterbare kopper, fordi vi går op i at passe på miljøet, siger Mads Klindt.- Vi tilbyder Americano, Cappucino, Latte, Cortado og Espresso.

Udover kaffe kan man også købe økologisk the. Her kan man vælge blandt tre smagsvarianter. Vi har passionsfrugt, kokos/grøn the eller gurkemeje/ingefær, som vi kan anbefale til dem, der eventuelt har tømmermænd. Og til dem med en sød tand, laver vi også varm cacao, som ligeledes er økologisk, siger Mads Klindt.