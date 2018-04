Debat: Dumhed og kynisme

Da jeg læste interviewet med Carsten Hansen (C.H.) 2/4, følte jeg en stor frustration og afmagt overfor den dumhed og foragt for Aktivhusets mangeårige virke som fristed for byens ældre og svage, kommunen har udvist.

Den øverste ledelse har været helt ligeglad med de gamles værdighed, mulighed for meningsfuldt fællesskab og fremtidige førlighed m.m., bare man kunne spare lidt nu og samtidig komme husets afgørende funktioner til livs, så det senere kan sælges til en køber, der måske allerede står på spring i kulissen.

Alle ved, det koster ikke at satse på ældres førlighed, og flere har sagt, at fejlen skete på grund af mangelfuld belysning ovenfra.

Var administrationen før den katastrofale afstemning om vedligeholdende træning ikke i stand til at udtrykke sig klart, eller så de en interesse i at sløre budskabet?. Jeg siger ikke, hvad jeg selv tror.

At fragte demente fra deres lokalområder til huset og hjem igen, så der ikke længere er plads til brugerne er et fejlgreb, som bekræftes af interviewet med C.H. Ordningen er til stor skade er for byens ældre og uden mening for nogen, med mindre dens formål er at udfase husets muligheder. Så man må nødvendigvis finde en bedre løsning for de demente og genskabe træning og trivsel.

Der er kommet en beskidt plet på byens skjold, som skal vaskes af. Så forfra og om igen. Aktivuset skal udvikles og ikke afvikles.