Danskerne er i stor stil flyttet fra landet til byerne de senere år.

Det har gjort ondt på mange landsbyer, der er blevet affolket og står tilbage med tomme og forfaldne huse.

Men nu skal der gøres noget for at vende udviklingen.

Det mener erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Han nedsatte sidste sommer et udvalg, som skal se på, hvordan man fremmer levedygtige landsbyer.