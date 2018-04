Transport: Vis viljen til at bruge BRT

Tænk sig, hvis datidens politikere i 1960'erne havde tænkt fremsynet og visionært.

Tænk sig, hvis man for Odense by havde bevaret jernbanerne i en forkortet form; fra Korup, Agedrup, Otterup og Bellinge -og direkte ind på Odense Banegård. Toget, sporvognen eller letbanen kunne f.eks. fra Korup være fortsat ad Kertemindebanens spor, som skar igennem Vollsmose, anlagt en station i midten af bebyggelsen, fortsat mod Agedrup og herfra en nyanlagt linje direkte mod Munkebo.

Odense ville som by i korsform blive gennemskåret af jernbaner, og et hurtigt og effektivt transportsystem ville have været trafikal platform for byen og dens opland.

Hvis man så i nyere tid havde placeret det nye OUH tæt ved Svendborgbanen og lavet dobbeltspor hertil, så havde man her også haft en hurtig og effektiv forbindelse.

I stedet anlægger man nu en letbane, hvor linjeføringen OBC mod Tarup levner tvivl om passagerertal og rentabilitetet, og i værste fald dræner Tarupcentret for kunder, som foretrækker at hoppe på letbanen til Rosengårdcentret.

Med inddragelse af vejbaner til letbanen vil presset på fremkommeligheden stige, og da der stadig vil være brug for mange buslinjer, både by- og regionalbusser, vil køretiden for disse forøges.

Letbanen vil flytte passagerer fra OBC til OUH, men vil ikke medvirke til at fjerne trafikpropperne på indfaldsvejene. Politikerne glemmer helheden - eller stikker hovedet i busken.

Som Danmarks tredjestørste by har Odense indtaget den helt unikke position ikke at have en eneste regulær busbane. Derfor bør kommunen lave nogle busbaner på indfaldsvejene, så man her tilgodeser fremkommeligheden i busserne, og bliver et alternativt til bilen.

Åsumvej i Vollsmose er det mest grelle eksempel på kommunal trafikal inkompetence. Her lukkede man den højre vognbane på Åsumvej, fordi der var nogen som kørte råddent. Det gør de stadigvæk, nu gælder det bare om at overhale bussen indenom, imellem de opstillede chikaner.

Jeg har forgæves forsøgt at få svar hos By- og Kulturforvaltningen på, hvem der har undfanget den vanvittige idé at spærre en vognbane fremfor at lave det om til busbaner.

Selvom drømmen stadig lever blandt nogle politikere om at forlænge den kommende letbane via Ejbygade og til Vollsmose Alle, kommer det vist til at knibe med midler, da staten har sagt nej.

Derfor burde Odense gå forrest og samtidig høste den nyhedsinteresse, der vil opstå i Danmark, når man indfører den første BRT (Bus Rapid Transit). Bussen, som skal køre i sin egen tracé, skal udgå fra Ejbygade og Nyborgvej og selvfølgelig have samme intensitet som letbanen. Åsumvejs to nordlige vognbaner laves om til busbaner, således at BRT her kører i begge retninger, og de to sydlige spor bliver til den øvrige trafik.

På Vollsmose Allé laver man de vestlige vognbaner om til BRT. Fordelen begge steder er, at passagererne ikke skal krydse nogle veje. En anden løsning var at lade BRT krydse igennem Vollsmose og dermed være med til at åbne for området.

På Vollsmose Allé før Kertemindelandevejen lader man BRT kører i en nyanlagt trace på den sydlige side indtil Svendsagervej, hvor man laver en endestation, faktisk et stenkast fra den gamle Agedrup station. BRT-køretøjer fås med førerum i begge ender, så man behøver ikke at lave vendesløjfer.

Man kunne også lade BRT fortsætte på Kerteminde-landevejen eller følge de nuværende ruter ind i Seden Syd og videre til Seden i en slags rundbane, den kører jo på gummihjul...

Det er kun et spørgsmål om midler og vilje - og politikernes evne til at se byen i et større perspektiv.