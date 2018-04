- Jeg er super glad for tilskuddet på 10.000 kroner. Det muliggør fortsættelsen af projektet, og det gør, at vi kan inddrage hele lokalsamfundet til forskellige events i løbet af foråret, når projektet skal søsættes, fortæller en glad Morten Risom.

Skibet er bygget med meget simple materialer, og i løbet af sommeren skal der bo en besætning, der svarer til en hel husstand. Under et sommertogt med planlagte stop i flere forskellige danske havne vil besætningen eksperimentere med strøm-, mad- og energiforbrug.

- Bæredygtighed er ikke nødvendigvis noget, hvor vi bare skal spare. Det er en måde at finde ind til de mere simple værdier, som ligger i os alle sammen og bunder i fællesskab og den følelse, vi får, når vi laver noget selv. Det er tanken om en mere minimalistisk livsstil, som vi især har fokus på her, siger Morten Risom og tilføjer, at det gode ved en båd er, at der ikke bare kommer strøm gennem en stikkontakt, og der kommer heller ikke bare vand og varme.

- Her skal du selv generere den energi og det vand, du bruger. Der kommer også til at være forsøg med madforbrug. Det er relevant, fordi en tredjedel af alt det mad, der produceres i verden, ender som affald, siger Morten Risom.

Fællesskibet søsættes til maj enten i Assens Havn eller i Avernæs Havn. Lige nu står den i skolegården på Dreslette Skole.