Læsning af bøger og aviser fra fortiden og helt op til nutiden kan intet tv-medie konkurrere med.

Senest læste jeg en bog om Vestfyn - om de mange butikker, gårde og familien omkring landsbyerne. Jeg er vokset op i Nordjylland, og det har overrasket mig, at på Fyn og Nordjylland var der ingen særlig forskel i livskvaliteten i landsbyerne.

Netværket var familien, og vennerne var alene dem på samme stade. Vi havde en gård, masser af fester, men gæsterne til festerne var de samme. Igen og igen. Bageren, smeden, købmanden, slagteren og tilsvarende handlende og håndværkere var ikke fine nok til festerne og senere kortspil for både mænd og kvinder - i hver deres stue. De førnævnte havde egne fester, og her var ansatte bestemt ikke med. De havde igen deres egne fester, og som regel hjemme hos forældrene. Lønnen til pigen, med få årlige fridage, og de hårdt arbejdende karle var så lav, at det ikke var muligt at få tag under eget hoved uden hjælp fra forfædrene.

I dag 2018 findes disse fester ikke længere. Familien tæller ikke længere. Nu er det mere kolleger, naboer og jævnaldrende, der fester. Blodets bånd tæller ikke, og en uhyggelig statistik om, at 40 procent af familierne har masser af uro i mellem sig og ses sjældent, ofte aldrig hinanden.

Tv tager så meget af tiden, og det sammenhold der tidligere var i alle familier, findes ikke længere.

I dag ser man flere og flere ensomme gamle, hvor besøgende fra familien kan tælles med måneder for hvert besøg. Naturligvis ikke, såfremt de gamle kaster lidt skillinger til deres børn og børnebørn.Penge er ikke alt, men alligevel ...