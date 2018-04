Koda nåede i 2017 en rekordomsætning på en milliard kroner, og det betyder, at organisationen kan sende 932 millioner kroner tilbage til musikskaberne.

Det oplyser musikskabernes interesseorganisation i en pressemeddelelse.

- Kodas fornemmeste opgave er at sikre, at musikskaberne får en fair betaling for brugen af deres musik, siger direktør Anders Lassen i meddelelsen.

- Derfor er det mest tilfredsstillende ved årets resultat, at vi i 2017 genererede rekordhøje 932 millioner kroner til fordeling blandt netop dem, som har skabt musikken.

Han peger på, at fremgangen især skyldes, at organisationen har haft succes med sine indsatsområder.

- For er par år siden besluttede vi at satse ekstra ressourcer på at indhente penge fra udlandet og på at få vores markedsområde - hoteller, restauranter, caféer, osv. - til at vokse.

- Begge dele er lykkedes, så vi i dag har rekordomsætning på begge områder, siger Anders Lassen.

Kodas indtægter er i 2017 vokset med knap 20 procent fra året før.