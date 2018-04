Står der virkelig det? "Tvangsspredning" af børn?

Det kan da nok være, at jeg får morgenkaffen galt i halsen under læsning af lederartiklen i Fyens Stiftstidende den 29. marts. Ikke så meget på grund af indholdet, men i udpræget grad på grund af det sprog, der bliver benyttet.

En lederartikel er interessant. Den tager et aktuelt emne op, den er hurtigt læst. Man kan være enig eller uenig. Som borgerlig bør man læse "venstredrejede" kommentarer og klummer. Selv ynder jeg at læse de mest højreorienterede udfald.

Peter Hagmund-Hansens "Lad børnene blive i Vollsmose" fra skærtorsdag er for så vidt ok i sit indhold og i sine holdninger. Børn har det bedst med at gå i den lokale skole. Eller ved at vælge en privatskole, der passer dem og deres forældre bedst.

Det er lederskribentens ordvalg, der får mig til at reagere: Hagmund-Hansen siger nej til, at "disse problemer løses ved at "tvangssprede ungerne". At "busse" dem rundt i Odense. At "eksportere" beboere til andre dele af Odense. At "fragte" Ahmad, Fatima og Özgür til en anden skole.

Mig bekendt "spreder" man ting eller genstande. I enkelte tilfælde kan politiet "sprede" en mængde af urolige elementer. I USA benyttede man i 60'erne begrebet "bussing" om transport af børn og unge fra såkaldt "belastede" områder til bedre, læs "hvide" skoler. Man "eksporterer" varer og tjenesteydelser. Og man "fragter" gods og pakker. Man tingsliggør og nedvurderer mennesker ved at bruge disse ord om deres hverdag.

Desværre ser man ofte, at der ikke bruges et neutralt og venligt sprog om personer i medierne: Patienter "fragtes" til hospitalet. Personer "parkeres" på kontanthjælp.

Man er, hvad man skriver, eller? Mener Peter Hagmund-Hansen, at denne sprogbrug i en lederartikel er i orden, når medborgere og deres liv og færden omtales?