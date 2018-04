Politik. Byrådets første 100 dage

I dag har det nye byråd i Odense været i gang i 100 dage. Begrebet "de første 100 dage" stammer efter sigende tilbage fra Napoleons 2. regeringstid i Frankrig, og er i dag blevet definitionen på den tidsperiode, hvor politikere og magthavere kan tillade sig at sige, at de stadig er i startfasen af en ny regeringsperiode.

Når de første 100 dage er gået, fanger bordet. Den selvudnævnte kejser Napoleon tabte slaget ved Waterloo, men her i landet kan vi dog nøjes med, at journalisterne begynder at tage lidt hårdere fat om magthaverne.

Hvordan er de første 100 dage så gået i Odense? Hvad er gået godt eller skidt, og begynder der at tegne sig et billede af de største udfordringer i det ny byråd?

Den vurdering er naturligvis meget individuel, og jeg tror ikke, to partier har helt samme opfattelse. Overordnet har de første 100 dage vist mig, at der er områder, hvor byrådets partier er overvejende enige og områder, hvor der er en del udfordringer.

Områderne, hvor der efter lidt sværdslag oftest findes enighed, er bl.a.: Indsatsen for at få flere borgere i job, udviklingen af byen og boligområderne, bekæmpelse af bander og parallelsamfund, styrkelse af folkeskolen og styrket indsats for at undgå ensomhed.

Men der er også områder, hvor de personlige og politiske forskelle bliver mere synlige. Indsatsen for at forandre Vollsmose til en helt almindelig bydel kan potentielt blive et område, hvor de personlige og politiske forskelle vil træde tydeligt frem.

Det samme er tilfældet med indsatsen for at undgå over-administration i kommunen og forhindring af yderligere skattestigning som konsekvens af overforbrug.

Her udgør den parlamentariske situation desværre en risiko for, at den meget store socialdemokratiske vægt i byrådet kan give en skævvridning af beslutningerne. Det bliver interessant at se, hvorledes borgmesteren og Socialdemokratiet vil forvalte den store magt, der blev givet dem ved valget i november.

Personligt håber jeg, at når vi i løbet af de næste 100 dage skal drøfte de mere kritiske emner, vil borgmesteren og den socialdemokratiske fløj søge brede flertal og ikke fastholde den røde magtalliance. Det er ikke godt for en kommune, at halvdelen af borgerne ikke føler sig hørt. Det giver det indtryk, at Socialdemokratiet for at fastholde et flertal blot skal nikke taktisk rigtigt til forslag fra de radikale.

De første 100 dage er gået, og byrådet skal nu for alvor udvise mod og samarbejde til fordel for Odense. Jeg er optimist, men kan desværre også se et par grå skyer i horisonten.

Eneherskeren Napoleon holdt kun i 100 dage. Lovgivningen omkring kommunerne giver trods alt Peter Rahbæk Juel fire år til af bevise, at samarbejde er det bedste vej for demokratiet.