Idrætsforeninger tiltrækker kvinder som aldrig før, og fire ud af fem nye medlemmer i 2017 var kvinder.

Det viser en ny rapport fra Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Selv om der er fremgang i alle aldersgrupper blandt kvinderne, gør især én gruppe sig bemærket: seniorerne.

3900 kvinder over 60 år blev sidste i medlem af en idrætsforening, hvilket svarer til hvert andet nye kvindelige medlem.