Deutsche Bank sender britisk topdirektør, som ikke formåede at gennemføre spareplan, ud i kulden.

På et hasteindkaldt møde søndag har bestyrelsen i Deutsche Bank besluttet at afskedige den britiske topchef John Cryan to år før kontraktudløb.

Han erstattes med omgående virkning af den 47-årige Christian Sewing, der indledte sin karriere i banken som teenager.

Ifølge Financial Times (FT) skyldes den drastiske beslutning længere tids uenighed mellem bestyrelsesformand Paul Achleitner og John Cryan.

For et par uger siden kulminerede det med et skænderi mellem de to.

- Som følge af en grundig analyse konkluderede vi, at vi har behov for en ny eksekveringsdynamik i lederskabet af banken, siger Achleitner i en meddelelse.

John Cryan, som blev udnævnt til administrerende direktør i 2015, har ikke formået at nedbringe bankens omkostninger og gøre den mere konkurrencedygtig.

Han lancerede ved sin tiltrædelse en femårsplan med sigte på at få ryddet op i juridiske tvister, sænke omkostningerne og modernisere bankens it-systemer.

Men i 2017 havde Deutsche Bank for tredje år i træk underskud, og målet for besparelser i 2018 blev opgivet.

Og det fik ifølge Reuters investorerne til at miste den sidste rest af tiltro til John Cryan.

To personer med indsigt i Paul Achleitners overvejelser siger til FT, at bestyrelsesformanden var utilfreds med Cryans ledelsesstil og hans manglende succes med at svinge sparekniven.

Bankens investorer hilser fyringen velkommen.

- Situationen de seneste to uger var blevet uholdbar. Det er godt, at den usikkerhed nu er fjernet, siger Hans-Christoph Hirt, direktør for finanshuset Hermes EOS, til FT.

Men de manglende resultater falder også tilbage på bestyrelsesformanden, understreger han.

- I sidste ende er strategi og dens implementering bestyrelsesformandens ansvar. Hr. Achleitner kommer til at skulle svare på nogle alvorlige spørgsmål frem til og på den kommende generalforsamling, siger han.

Andre af bankens store investorer ser gerne Achleitner gå samme vej som Cryan.

- Hans dage som formand burde være talte, siger en af bankens store aktionærer til FT.

En anden investor, der også udtaler sig anonymt, mener, at "det er uden for enhver tvivl, at Achleitner ikke er lykkedes i sit job".

Siden nytår har aktierne i Deutsche Bank mistet 28 procent i værdi. Det kan sammenlignes med et fald på fem procent i samme periode i det toneangivende tyske aktieindeks, Dax.