Den 27-årige amerikaner Patrick Reed vinder årets første golfmajor, US Masters.

Reed sluttede samlet i 15 slag under par foran landsmændene Rickie Fowler og Jordan Spieth, der brugte henholdsvis et og to slag mere end Reed, fremgår det af turneringens hjemmeside.

Det er Reeds første majorsejr i karrieren. Men det holdt hårdt.

Efter 11 af søndagens 18 afsluttende huller var han et slag over par, og samtidig blev Jordan Spieth ved med at indsnævre Reeds forspring med den ene birdie efter den anden.

Efter 17 huller var Spieth ni slag under par, men en bogey på 18 hul plettede hans ellers perfekte runde. Med 64 slag, otte under par, var Spieth et enkelt slag fra at tangere banerekorden på Augusta National Golf Club

To birdies på 12. og 14. hul bragte Reed alene på førstepladsen, og den fastholdt han ved at gå de resterende fire huller i par.

Legenden Tiger Woods sluttede på en delt 32.-plads.