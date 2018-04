Formandskabet for Ungarns største, venstreorienterede oppositionsparti, Ungarns Socialistparti, træder tilbage.

Det sker i kølvandet på et knusende nederlag til premierminister Viktor Orbáns regeringsparti, det konservative Fidesz, ved søndagens parlamentsvalg.

- Vi anser os selv som ansvarlige for det, der er sket, og vi anerkender vælgernes beslutning, siger formand Gyula Molnár til journalister og socialistiske tilhængere ifølge nyhedsbureauet Reuters.