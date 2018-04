Et nederlag på 1-2 i Aarhus gør det sværere for Silkeborg at undgå playoffkampe i nedrykningsspillet.

Silkeborgs håb om at undgå playoffkampe i nedrykningsspillet led et knæk søndag aften i Aarhus.

Her vandt AGF 2-1 i opgøret i Alka Superligaen, og dermed har Silkeborg syv point op til AGF på andenpladsen i gruppe 1.

Den mangeårige Silkeborg-profil Dennis Flinta indrømmede da også efter kampen, at det bliver svært at komme væk fra tredjepladsen i gruppen.

- Det bliver selvfølgelig svært. Det siger sig selv. Det ser ikke specielt lyst ud set med Silkeborg-briller.

- Vi vil selvfølgelig gerne have nogle point, og vi vil gerne vinde, men vi kigger også lidt videre med de her resultater. Det er klart, at det ikke ser lyst ud lige nu, siger Dennis Flinta.

Jens Martin Gammelby er en af de spillere, som har spillet fast i de seneste seks kampe, som ikke har kastet en sejr af sig. Han mener, at klubbens defensiv halter.

- Vi har lukket for mange mål ind. Ellers har vi fået godt gang i offensiven, som desværre ikke fungerede så godt imod AGF, siger Jens Martin Gammelby.

Silkeborg-backen mener, at Silkeborgs mulighed for at undgå nedrykningsplayoff nu ligger i at slå Hobro.

- Vi har syv point op til Hobro, som vi har to gange. Det vil jeg vurdere som værende ikke umuligt, siger Jens Martin Gammelby.

Silkeborg-træner Peter Sørensen var ikke videre optimistisk efter kampen, men han vurderer, at det stadig er muligt at hente Hobro.

- Tilbage står, at vi er i en kritisk situation, hvor vi har syv point op til både AGF og Hobro. Jeg tænker ikke, at vi kan nå AGF, men jeg tror, at vi kan nå Hobro.

- Vi skal slå Hobro to gange, og når vi har gjort det, så er der ét point og to kampe. Det er helt sikkert muligt, siger Peter Sørensen.