Sejren på 2-1 over Silkeborg søndag aften gør, at AGF ser lyst på mulighederne for at redde sig i Superligaen.

AGF lagde søndag aften afstand til Silkeborg i nedrykningsspillet i Alka Superligaen.

Sejren på 2-1 bragte AGF syv point foran netop Silkeborg, der ligger på tredjepladsen i gruppe 1 efter AGF.

Hjemmeholdets Daniel A. Pedersen spillede hele kampen på midtbanen, og han indrømmer, at sejren har stor betydning for AGF.

- Det er klart, at det ser godt ud. Vi har fået den start på nedrykningsspillet, som vi håbede på med to sejre i to kampe. Nu skal vi ud og have den tredje, siger Daniel A. Pedersen.

AGF er ubesejret i de seneste fire ligakampe, som tilmed har kastet tre sejre af sig. Daniel A. Pedersen mener, at det skyldes flere ting.

- Vi har lukket godt af defensivt, og så er vi også begyndt at spille flot fodbold. Træningslejren gav os meget som hold, og individualisterne er begyndt at skinne igennem, siger midtbanespilleren.

Holdkammerat Tobias Sana ser også lyst på fremtiden. Ifølge Sana, så skyldes holdets fremgang også andre ting.

- Vi er blevet gode til at stå ekstremt kompakt på banen. Silkeborg skabte ikke meget, og så scorede vi på de chancer, som vi fik, siger Tobias Sana.

Selv om det ser godt ud for AGF, så slog den svenske profil koldt vand i blodet efter kampen.

- Vi skal arbejde hårdt. Vi er ikke Real Madrid. Bare fordi vi vandt, skal vi ikke blive for høje i hatten. Hvis vi kikser, kan Silkeborg let komme tilbage, siger Tobias Sana.

Dagens målscorer for hjemmeholdet, Martin Pusic, håber, at sejren kan være med til at sikre AGF endnu en sæson i den bedste række.

- Hvis vi bliver ved med at spille som mod Silkeborg, ser det godt ud. Alle kæmpede godt, og vi ser stærke ud lige nu, siger Martin Pusic.