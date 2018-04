Hindsholms damer sluttede sæsonen med et klart nederlag til Svendborg, da de to hold sluttede årets turnering. Hjemmeholdet Svendborg var til dagens kamp forstærket med nogen unge hurtigløbere fra klubbens ungdomshold. Dermed blev Hindsholms lidt forhastede afslutninger straks straffet med kontraangreb, som gav en solid pauseføring på 13-8 til hjemmeholdet.

I anden halvleg fik Hindsholm mere kvalitet over angrebsspillet og undgik dermed at blive løbet helt over ende, men gæsterne kunne alligevel ikke hamle op med de stærke værter og dermed sluttede sæsonen med et klart nederlag.

Målscorere: Ditte Andersen 5, Louise Wørmer, Camilla Bergholdt og Rikke Thygesen 3, Jannie Pedersen og Maibritt Lorentzen 2 samt Stine Aamand og Agbete Pedersen 1. (BEN)