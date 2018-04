Det ungarske regeringsparti med premierminister Viktor Orbán i spidsen vil næppe vinde et flertal på to tredjedele i parlamentet ved søndagens valg.

Det siger et af partiets medlemmer Gergely Gulyás.

To tredjedele af mandaterne ville give partiet magt til selv at ændre landets forfatning.

Valgdeltagelsen ser ud til at blive høj, og det glæder parlamentarikeren.