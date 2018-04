Horsens-træner Bo Henriksen vil ikke udråbe Brøndby som guldfavoritter til trods for, at hans hold søndag tabte 1-5 i netop Brøndby.

Brøndby og FC Midtjylland har nu i lang tid kørt parløb i toppen af Alka Superligaen, og Bo Henriksen forventer, at det kommer til at fortsætte indtil de sidste spillerunder, hvor AC Horsens kan få en afgørende rolle.

- Der har været mange, der har snakket om, at strukturen er dårlig, men Mesterskabsspillet viser med al sin tydelighed, hvor spændende det kan være, når to hold er så dygtige og vinder så mange kampe.

- Når de gør det, så bliver det tæt til det sidste, og heldigvis har vi både Brøndby og FCM i de sidste to kampe, og det glæder vi os til, siger Horsens-træneren.

Mens AC Horsens søndag fik en øretæve i Brøndby, så endte forrige spillerunde med et smalt nederlag til netop FC Midtjylland, der vandt 1-0, og det var en kamp, hvor østjyderne var langt bedre med.

- Det er to fantastiske fodboldhold, men vi må også bare erkende, at Brøndby mod os var klasser bedre end os, og det er bare de vilkår, som vi spiller under, når vi er med i det her selskab.

- Jeg synes absolut ikke, at FC Midtjylland var bedst mod os på nogen måde, men de vandt stadigvæk, og i sidste ende er det, hvad det handler om.

- Det er to rigtig dygtige hold, som begge er meget kyniske i, hvad de laver, og det så vi med al tydelighed mod Brøndby.

Brøndby er aktuelt tre point foran FC Midtjylland på andenpladsen i tabellen, men midtjyderne kan komme tilbage mandag aften, når holdet møder FC København på hjemmebane.