De to holds sidste turneringskamp var uden betydning, så det der afgjorde kampen var, ifølge Carsten Madsen, Nyborgs formand, at hjemmeholdet ville det mere. - De kommer med mere tempo, vilje og fysik, og vi får ikke tacklet ordentligt i forsvaret, og så brænder vi for meget, var den korte kommentar efter nederlaget. Der var dog roser til både Paul Sternberg, der kom ind og gjorde det ok på målet, og til Anders Bo Petersen, der på otte forsøg fra højre fløj scorede syv mål, og dermed blev SUS Nyborgs topscorer. (JOSC)