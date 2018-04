- Vi står sammen og kæmper. De to sæt, vi taber, kommer vi skidt fra start, sagde Jeppe Back.

- Man må gerne være nervøs. Men det handler om at fokusere på opgaven, sagde 22-årige Jeppe Back.

Middelfart sluttede som nummer tre i grundspillet og havde tabt sæsonens to ligakampe til Gentofte. Men Gentofte med otte landsholdsspillere kunne ikke stå for presset, når de tætte sæt skulle afgøres.

Jeppe Back og Mads Qvist vandt de to sidste point med blokader ved nettet, og Middelfart-spillerne dansede euforisk rundt i jubeldans, mens tilskuerne blev stående i lang tid og klappede ned mod de blåklædte spillere.

- I femte sæt var det en fordel at spille på hjemmebane. Publikum var nok to-tre point værd i femte sæt, mente en glad sportschef i Middelfart Volleyballklub, Jacob E. Petersen.

Middelfart-spillerne med en gennemsnitsalder i starten af 20'erne blev båret frem af publikum i afslutningen, hvor Middelfart vendte 11-12 til 15-12 i femte sæt. Tillskuerne klappede taktfast og jublede over hver en vunden bold, så selv fredericianere på søndagstur på volden på den anden side af Lillebælt må have kunnet høre det.

Volleyball: Middelfarts unge volleykuld vandt søndag den første DM-finale mod de suveræne grundspilsvindere fra Gentofte. Det sitrede og sydede i Lillebæltshallen, hvor 520 tilskuere næppe fortrød, at de fravalgte aprilsommeren og solen til fordel for en indendørs volleyball-gyser.

- Vi ved, vi kan spille godt. Vores bundniveau er øget, og spillerne er godt tilpas ved at være her, sagde Jacob E. Petersen.

Gentofte bragte sig foran for første gang ved stillingen 12-11, men Middelfart vandt kampens sidste fire bolde.

Her lavede Gentofte flere servefejl, og Middelfart var det meste af tiden foran med et eller to point. Nicholas Hunt smashede uimodståeligt og vandt flere point for hjemmeholdet.

Middelfart vandt tredje sæt 25-20, og skulle så igen bruge et sæt til at tanke op til det matchafgørende femte sæt.

- Der er usædvanligt at score 10 point i træk mod Gentofte, konstaterede Jacob E. Petersen.

- Vi var som en dieselmotor, der lige skulle i gang. Vi skulle tanke op i dag, og det brugte vi første sæt til. Andet sæt var afgørende for det, der skete i resten af kampen. Nicholas Hunt og Jeppe Back spillede sig op, sagde Jacob E. Petersen.

Nu har Gentofte med Peter Trolle og Mads Møllgaard som de toneangivende profiler hjemmebanefordel i de to næste kampe, men Middelfart præsterede i semifinalerne at vinde to gange i træk ude mod Hvidovre, der blev toer i grundspillet.

- Gentofte plejer at serve godt i Kildeskovshallen, og de kommer nok med 5-10 procent ekstra. Vi forventer at komme under pres, men vi har også flere ting, vi kan gøre bedre, sagde Jacob E. Petersen, der havde store roser til især én spiller:

- Jeppe Back spillede en fantomkamp i dag, sagde sportschefen om den 203 cm høje centerspiller, der scorede 16 point, heraf fem blokadepoint.

- Vi bliver ikke et dårligere volleyballhold af at spille i Kildeskovshallen, sagde Jeppe Back.