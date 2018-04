8

Søren Genefke slutter sin bog af med en række gode råd til vinylsamlere. Her pointerer han bl.a., at "den absolut bedste måde at opbevare plader på er at placere dem lodret. Undgå at stable dine plader i bunker i længere tid".

Og så skal du huske hvert andet eller tredje år at skifte nålen på din pickup. Nye nåle giver en bedre lyd, mens slidte nåle ødelægger pladerne.