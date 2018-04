Jysk turné

Tidligere vinder af Nobels Fredspris mener, det er for let for populister at vinde valg. Det kan føre til spændinger. Avisen Danmark mødte eksklusivt den 80-årige polske eks-præsident, der er i gang med et fire dages besøg i Jylland.

- Vi har behov for at bygge nogle nye politiske strukturer op, der skal have et fundament at vokse på. Hvis det ikke sker, vil vi se nogle af de gamle dæmoner vokse frem, som vi blandt andet ser i Ungarn men også i Polen for tiden. Lykkes det ikke i tide, frygter jeg, at det kan ende med blodsudgydelser, hvor folket på gaden vil vende sig mod demagoger og diktatorer, siger Lech Walesa.

I et interview med avisen Danmark bekymrer Walesa sig blandt andet om den politiske udvikling i Centraleuropa. Søndag havde han blikket rettet mod valget i Ungarn, hvor den højreorienterede regeringschef Viktor Orban i aftes så ud til at vinde overbevisende.

Seks hurtige om Lech Walesa Har otte børn - en søn døde 2016.Uddannet elektriker og stod i august 1980 i spidsen for protester på skibsværftet i Gdansk mod en prisstigning på fødevarer, som regeringen havde varslet. Blev forløberen for den frie fagforening, Solidarnosc. Modtager af Nobels Fredspris 1983, men kunne ikke selv modtage prisen i Oslo. Walesa frygtede, at han ikke kunne vende tilbage til Polen, og derfor modtog hans hustru, Danuta, prisen på hans vegne. Walesa har aldrig holdt en takketale for at have modtaget prisen. Var den første folkevalgte præsident i Polen efter kommunismens fald i årene 1990-95. Tabte præsidentvalget snævert i 1995 og forsøgte et comeback ved valget i 2000. Fik dog kun én procent af stemmerne ved dét valg. Sønnen Jaroslaw er medlem af EU-Parlamentet. Han er også kandidat til borgmesterposten i Gdansk ved valget senere på året. I 2004 blev lufthavnen i hjembyen omdøbt til Lech Walesa Airport.

Walesa-besøg: Når man er på besøg i Billund, er byens attraktioner, Legoland og det nyåbnede Lego House, nærmest et must. Det var det også for en modtager af Nobels Fredspris, Polens tidligere præsident, Lech Walesa, i weekenden.

Lech Walesa blev for alvor et kendt ansigt i 1980, da han stod bag massive strejker på skibsværftet i Gdansk, hvor han arbejdede som elektriker. Strejkerne var en protest mod en forhøjelse af brødpriserne og resulterede senere i dannelsen af den frie fagforening, Solidaritet.

- Vi har brug for 100 års fred og ro i Polen for at kunne udvikle os for alvor. Gennem historien har både højrefløjen og venstrefløjen domineret, og det har gjort det svært for os for alvor at få udviklet demokratiet i landet, siger Lech Walesa.

Han peger på Polens omtumlede fortid som et skræmmebillede. Gennem århundreder har den polske nation gennemgået store forandringer, og landegrænser er blevet flyttet frem og tilbage, når to af landets naboer, Rusland og Tyskland, er røget i totterne på hinanden. Det har betydet, at landet gennem en lang periode er blevet regeret af politikere fra yderfløjene i det politiske spektrum, og derfor har demokratiet ikke for alvor slået rod i Polen.

- Jo mere populisme, man leverer som politikere, desto lettere er det at vinde et valg. I Ungarn ved Viktor Orban godt, at han ikke er i stand til at indfri alt det, han har lovet i valgkampen. Men folket er godt tilfreds, hvis han bare kan indfri nogle af løfterne. Det er også den retorik, der har bragt Donald Trump til magten i USA. Derfor er det nødvendigt at bygge nye strukturer op, siger den tidligere polske præsident.

Lech Walesa mener, at politikere for tiden kan vinde valg på at love mange og til tider ekstreme ting i en valgkamp. Men de er ikke nødvendigvis i stand til at indfri alle løfter.

Selv om han var én af verdens mest kendte strejkeledere, ser han ikke nødvendigvis strejker som en vej frem for at få sin krav igennem.

- Vi kæmpede for at få billigere brød, men vi endte med at få vores frihed. Som jeg ser det er det at strejke ikke længere vejen frem. I stedet må det være op til it-folk at udtænke løsninger ved hjælp af computere. De kan finde frem til mange forskellige løsninger på problemstillingerne, og så gælder det om for arbejderne, direktørerne og staten at finde frem til hvilken af de skitserede løsninger, de ønsker at vælge, siger Lech Walesa.

Han glæder sig over at være på besøg i Danmark, som han har besøgt flere gange. Og han lægger op til, at begge lande skal samarbejde endnu tættere, end man allerede gør i dag.

- Danmark er vores nabo, og vi bør handle endnu mere sammen, end vi allerede gør i dag. De to lande ligner hinanden på mange måder, og jeg så gerne, at danskerne var mere aktive med deres investeringer i Polen, end de er i dag. Jeg vil gerne fremme det polsk-danske samarbejde med mit besøg, siger Lech Walesa, der havde sin svigersøn og tre børnebørn med på besøget i Danmark.

Besøget fortsætter mandag, hvor der blandt andet er officiel middag i Kolding, inden han flyver hjem tirsdag.