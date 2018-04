250 overværede mediet Sebbastian Lorantius, der igennem en halvanden time lang seance i Helios angiveligt fik kontakt til adskillige afdøde personer.

Faaborg: Min skepsis blev der ikke rokket en tøddel ved, men der sad rigtig mange "believers" i Helios søndag eftermiddag. Folk, der tror på, at den 23-årige Sebbastian Lorantius rent faktisk bliver åndet i nakken af - nå ja ånder - som bruger ham til at komme igennem med budskaber til dem, der sidder i salen. Han er kendt fra blandt andet TV-serien "Nærkontakt" på Kanal 4, og Kanal 5's "Fornemmelse for mord". Vi springer cirka en time ind i den halvanden time lange seance. Sebbastian Lorantius har på det tidspunkt allerede været "igennem til" tre afdøde kvinder og har hver gang fundet en i salen, der kunne relatere til dem. Så sætter han sig atter med lukkede øjne og viser pludselig tegn på ubehag. - Ja I må undskylde, men jeg har en maskulin energi igennem, og jeg får det faktisk fysisk dårligt. Da han trådte ind i mit energifelt, fik jeg en næsten kvalmende fornemmelse fra maven og opefter. En person, der ikke have nogen appetit på det sidste og havde svært ved at få vejret. Han kunne godt være lidt kontant - og der skulle være orden i tingene. Jeg ser, at jul betød rigtig meget for ham - alt hvad der havde med jul at gøre. Der er noget julepynt fra ham, der er gået i arv. Han siger noget med "maskineriet"....hvad det konkret drejer sig om får jeg ikke noget om. Jeg føler at han har arbejdet alt for hårdt. Han viser mig også, at læberne blev blå på det sidste. Jeg får lyst til at sige, at han har haft en større sygdom, noget i brystkassen - cancer i lungerne tror jeg. Jeg ved ikke, hvor gammel han var, da han gik bort, men hans energi virker meget ungdommelig. At være sammen omkring julen må have været rigtig vigtigt for ham, og der er en mærkedag i november.... Nu får jeg faktisk også vist et flag, så det er en, der sidder her i salen eller personen, der vil igennem, der har fødselsdag i november. Sebbastian Lorantius åbner øjnene og kigger ud på sit publikum. - Giver det her mening for nogen, spørger han ud i salen.

Tak for sangen

Fire hænder bliver rakt op rundt om i salen. En af dem af kvinden, der sidder lige bag mig bagerst i salen. Sebbastian Lorantius ignorerer de tre andre og bevæger sig op imod hende. - Jeg får en følelse af, at vi skal herop, lyder hans forklaring. Og da han står foran kvinden, bekræfter hun, at "maskineriet" var et udtryk, hendes afdøde onkel brugte om sit hjerte. Han døde af dårligt hjerte. - Han viser mig også et "J" - der er en, der hedder noget med "J" i familien, siger Lorantius. Det giver mening, bekræfter kvinden. Lorantius foreslår så, at sangen "What a wonderfull world", betød noget særligt for den, han kommunikerer med. Også det bekræfter kvinden. - Jeg har det budskab til dig, at han gerne vil sige, at I har ryddet rigtig fint op efter ham, selv om der var meget rod. Han vil også gerne sige tak for sangen. Han har det godt nu, og han er ligesom med til at skubbe dig i den rigtige retning, forstået på den måde at du kan have en tendens til at tvivle meget på dig selv, fordi du lade dig styre meget af dit hoved, lyder det fra mediet. Kvinden takker, og mediet vender tilbage til scenen.

Fætter hed Jesper